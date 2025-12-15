Ранее Варга выразил надежду на то, что Чалов покинет греческую команду уже зимой. Агент уверен, что главный тренер черно-белых Рэзван Луческу не использует россиянина должны образом.
"У Федора уже есть пара вариантов, но я не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен", — отметил Варга в беседе с "Советским спортом".
В текущем сезоне Федор Чалов провел за ПАОК 21 матч, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу. Контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.
Представитель Чалова сообщил об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ
Шандор Варга, агент нападающего ПАОКа Федора Чалова, рассказал об интересе к игроку со стороны российских клубов.
Фото: Getty Images