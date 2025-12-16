Первый тренер Чалова предположил, в какую команду РПЛ может перейти игрок

С 2024 года Чалов выступает за греческий ПАОК. Ранее представитель футболиста Шандор Варга сообщил, что Федор может сменить клубную прописку уже этой зимой. Среди претендентов на форварда есть в том числе и российские клубы.
"У Федора вообще не получается в ПАОКе, он мало забивает, хотя играть дают. Говорят, что может уйти — а куда? Если бы он забивал много, можно было бы говорить о хороших клубах. А куда его пригласят, например, в России? Идти в "Пари НН" или "Акрон"? Понимаю, если бы это были ЦСКА, "Зенит", "Динамо" или "Локомотив", — сказал Коваль в беседе с "Чемпионатом".
В активе Федора Чалова — 61 матч, 8 забитых мячей и 8 результативных передач за ПАОК. Контракт россиянина с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.
