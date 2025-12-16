"Я один из немногих, кто поддерживал и намерен поддерживать Артема. Когда его из "Локомотива" убирали, я был одним из немногих, кто говорил, что он мог бы пригодиться и "Локомотиву", и другой команде. В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет", - цитирует Мостового "СЭ".
Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с осени 2024 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи.
В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего нападающего в 1,2 миллиона евро, контракт футболиста с тольяттинцами рассчитан до июня 2026 года.
"В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет". Мостовой - о Дзюбе
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"