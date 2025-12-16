Гунько считает, что "Спартак" не сможет включиться в чемпионскую гонку в РПЛ

"Последние туры РПЛ перечеркнули притязания "Спартака" на чемпионство в этом сезоне. Далековато, учитывая то, что на данный момент нет определенности с главным тренером. Будет тяжело бороться в этом сезоне за титул", - приводит слова Гунько "Матч ТВ".
После 18 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
В ноябре красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Российский тренер Дмитрий Гунько оценил текущие результаты московского "Спартака".
