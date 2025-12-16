Бариновым интересуется топ-клуб РПЛ и две команды из ОАЭ — источник

Об этом сообщает Metaratings. Ранее СМИ сообщили, что со следующего сезона Баринов будет выступать за ЦСКА, но позже также появилась информация, что "Локо" предпринимает попытки сохранить футболиста.
Текущее соглашение Дмитрия Баринова с "Локомотивом" рассчитано до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро. Официальную информацию о будущем полузащитника пока что не обнародовал ни "Локомотив", ни представители самого игрока.
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локо". В составе основной команды он провел 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, выиграв чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Полузащитник и капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита" и двух клубов из чемпионата ОАЭ.
Фото: ФК "Локомотив"