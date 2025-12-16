Матчи Скрыть

Бариновым интересуется топ-клуб РПЛ и две команды из ОАЭ — источник

Полузащитник и капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов попал в сферу интересов санкт-петербургского "Зенита" и двух клубов из чемпионата ОАЭ.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает Metaratings. Ранее СМИ сообщили, что со следующего сезона Баринов будет выступать за ЦСКА, но позже также появилась информация, что "Локо" предпринимает попытки сохранить футболиста.

Текущее соглашение Дмитрия Баринова с "Локомотивом" рассчитано до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро. Официальную информацию о будущем полузащитника пока что не обнародовал ни "Локомотив", ни представители самого игрока.

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локо". В составе основной команды он провел 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, выиграв чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.

