"Сочи" готов продать двух футболистов - источник

Футбольный клуб "Сочи" готов расстаться с двумя футболистами.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, "Сочи" в зимнее трансферное окно готов расстаться с голкипером Иваном Ломаевым и вингером Романом Пасевичем.

Роман Пасевич выступает за южан с февраля 2025 года, в текущем сезоне вингер на правах аренды выступал за словенский клуб "Мура".

Иван Ломаев присоединился к "Сочи" в сентябре текущего года и провел за клуб во всех турнирах 3 матча, в которых пропустил 10 мячей. По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками.

Источник: Metaratings.

