Щенников рассказал, сможет ли Челестини привести ЦСКА к чемпионству

"Думаю, да. У ЦСКА реально сильная команда. Только нужен наконечник, который будет завершать атаки. А вообще, и Николич мог бы привести ЦСКА к чемпионству, если бы не ушел", - приводит слова Щенникова Sport24.
Фабио Челестини стал главным тренером ЦСКА летом текущего года после ухода из клуба Марко Николича. Ранее Челестини работал в ряде швейцарских клубов.
По итогам 18 сыгранных туров красно-синие занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 4 балла.
Экс-игрок ЦСКА Георгий Щенников ответил на вопрос, сможет ли Фабио Челестини привести красно-синих к чемпионству.
