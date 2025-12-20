Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Экс-игрок "Динамо" рассказал, что помешало Карпину в клубе

Бывший футболист "Динамо" Радослав Батак высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера клуба.
Фото: РФС
"Бывает, что у тренеров не получается наладить игру новой команды. С Карпиным тоже это произошло. Ему помешали травмы футболистов и невезение. "Динамо" рано сделало выводы о работе Карпина. Но руководство клуба можно понять", - сказал Батак Metaratings.

Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в начале июля 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. 17 ноября пресс-служба бело-голубых объявила об уходе российского специалиста.

На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

