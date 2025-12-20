"Бывает, что у тренеров не получается наладить игру новой команды. С Карпиным тоже это произошло. Ему помешали травмы футболистов и невезение. "Динамо" рано сделало выводы о работе Карпина. Но руководство клуба можно понять", - сказал Батак Metaratings.
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в начале июля 2025 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. 17 ноября пресс-служба бело-голубых объявила об уходе российского специалиста.
На данный момент "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.
Экс-игрок "Динамо" рассказал, что помешало Карпину в клубе
Бывший футболист "Динамо" Радослав Батак высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера клуба.
Фото: РФС