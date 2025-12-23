"Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на "Балтику" еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие санкции", — передает слова Дьякова Sport24.
Как сообщает журналист Ивана Карпова, ограничения в отношении "Балтики" стали следствием того, что клуб позже, чем нужно заплатил комиссию одному из иностранных футбольных агентов.
Однако, по сведениям того же Карпова, все вопросы "Балтики" будут улажены в ближайшее время, и зимней трансферной кампании клуба ничто не угрожает.
В РФС подтвердили трансферный запрет "Балтики"
Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков подтвердил, что "Балтике" запретили регистрировать новых игроков.
Фото: ФК "Балтика"