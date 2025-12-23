Матчи Скрыть

В РФС подтвердили трансферный запрет "Балтики"

Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков подтвердил, что "Балтике" запретили регистрировать новых игроков.
"Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на "Балтику" еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, а именно — задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие санкции", — передает слова Дьякова Sport24.

Как сообщает журналист Ивана Карпова, ограничения в отношении "Балтики" стали следствием того, что клуб позже, чем нужно заплатил комиссию одному из иностранных футбольных агентов.

Однако, по сведениям того же Карпова, все вопросы "Балтики" будут улажены в ближайшее время, и зимней трансферной кампании клуба ничто не угрожает.

