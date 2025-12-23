Матчи Скрыть

Агент полузащитника "Ростова" сообщил, что к игроку есть конкретный интерес

Александр Клюев, агент хавбека "Ростова" Кирилла Щетинина, рассказал о будущем своего клиента в клубе.
Фото: ФК "Ростов"
"К Щетинину есть интерес всегда. И есть конкретный от клубов. Какие клубы? Без комментариев", - передает слова агента "СЭ".

23-летний Кирилл Щетинин является воспитанником академии московского "Локомотива". За "Ростов" атакующий полузащитник выступает с 2022 года. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2028-го. В текущем сезоне хавбек провел за ростовскую команду 24 матча в чемпионате и Кубке России, забил один мяч и сделал один ассист.

