В РФС считают, что новый лимит не повлияет на качество легионеров

"Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тыс. рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тыс. С учетом перспективы возвращения к международным соревнования мы сейчас используем эффективную модель лимита в совокупности с регулированием, которое вводит РФС, в части доморощенных игроков в заявке", — приводит слова Митрофанова ТАСС.
Ранее министра спорта России Михаил Дегтярев предложил ввести новый лимит на легионеров в российском футболе. Предполагается, что с 2028 года клубы РПЛ смогут заявлять на игру 10 иностранных игроков, но выпускать на поле только 5 из них.
По действующим правилам, в командах Премьер-лиги может быть до 13 легионеров, из них 8 могут принимать участие в матче одновременно.
Фото: РФС