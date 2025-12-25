Экс-президент "Локо": нынешний состав не сможет бороться за чемпионство

"Нынешний "Локомотив" не сможет бороться за чемпионство, у него нет той глубины состава, которая есть у двух конкурентов: "Зенита" и "Краснодара". Это связано с тем, что у "Локомотива" сильно меньше бюджет, в разы меньше. Ну и добавлю, что у "Локо" сегодня почти не осталось игроков с опытом борьбы за трофеи", — приводит слова Геркуса "Спорт-Экспресс".
"Локомотив" в последний раз выигрывал чемпионат России в 2018 году. После завершения первой части нынешнего сезона команда Михаила Галактионова расположилась на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров в активе железнодорожников 37 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
После завершения зимней паузы в РПЛ "Локомотив" встретится с "Пари НН". Матч 19-го тура состоится 28 февраля в Москве в 17:00.
