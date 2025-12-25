Агент Лички рассказал об интересе от клубов РПЛ

"Из России пока нет чего-то интересного - звонят, но без конкретики. Сегодня он отмечает Рождество, мы с ним общались. Ничего серьёзного, конкретного - предложения от команд из второй восьмерки РПЛ неинтересны", - цитирует агента "Чемпионат".
Марцел Личка занимал пост главного тренера московского "Динамо" с лета 2023 по май 2025 года. Ранее в России чешский специалист работал в "Оренбурге".
Напомним, после ухода из столичного "Спартака" Деяна Станковича в СМИ появлялась информация о том, что Личка может возглавить красно-белых.