Агент Лички рассказал об интересе от клубов РПЛ

Анатолий Николаев, агент экс-тренера московского "Динамо" Марцела Лички, рассказал о звонках из России.
Фото: ФК "Динамо"
"Из России пока нет чего-то интересного - звонят, но без конкретики. Сегодня он отмечает Рождество, мы с ним общались. Ничего серьёзного, конкретного - предложения от команд из второй восьмерки РПЛ неинтересны", - цитирует агента "Чемпионат".

Марцел Личка занимал пост главного тренера московского "Динамо" с лета 2023 по май 2025 года. Ранее в России чешский специалист работал в "Оренбурге".

Напомним, после ухода из столичного "Спартака" Деяна Станковича в СМИ появлялась информация о том, что Личка может возглавить красно-белых.

