"Ожидаю в следующем году приступить". Юран рассказал о своем будущем

"Хочется поскорее окунуться в работу. Ожидаю в следующем году приступить. Не исключаю возможность дальнего зарубежья, потому что поработал в Турции - понравилось. Также проверил себя, насколько получается. В РПЛ - посмотрим. Про Первую лигу я всегда говорил, что если есть задача, то интересно", - сказал Юран.
Последним клубом в тренерской карьере Сергея Юрана стал "Серикспор", выступавший во втором по силе дивизионе Турции. Российский специалист возглавлял турецкую команду с 1 июля и покинул клуб 29 октября 2025 года в связи с нестабильной финансовой ситуацией. Сообщалось, что в "Серикспоре" имелись задержки выплат зарплат, а футболисты бойкотировали тренировки.
В России Юран работал главным тренером в нижегородском "Пари НН", подмосковных "Химках", "СКА-Хабаровске", а также в ряде других клубов РПЛ и Первой лиги.
Источник: "Чемпионат"
Российский тренер Сергей Юран поделился планами на дальнейшее продолжение карьеры.
Фото: ФК "Пари НН"