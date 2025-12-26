РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

Напомним, что действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар". "Соглашение с Лигой будет действовать до конца сезона 2029/2030. РПЛ продолжит отвечать за организацию чемпионата России среди клубов Премьер-лиги, распоряжаться коммерческими и вещательными правами", - написано в Telegram-канале РФС Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было подписано в феврале 2022 года.На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает " Краснодар ", набрав 40 очков. На второй строчке находится петербургский " Зенит ", на третьей - московский " Локомотив ".Напомним, что действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар".