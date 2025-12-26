Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
НьюкаслНе начат

РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

В РФС объявили о продлении прав РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года.
Фото: РФС
"Соглашение с Лигой будет действовать до конца сезона 2029/2030. РПЛ продолжит отвечать за организацию чемпионата России среди клубов Премьер-лиги, распоряжаться коммерческими и вещательными правами", - написано в Telegram-канале РФС.

Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было подписано в феврале 2022 года.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 40 очков. На второй строчке находится петербургский "Зенит", на третьей - московский "Локомотив".

Напомним, что действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится