РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года

"Соглашение с Лигой будет действовать до конца сезона 2029/2030. РПЛ продолжит отвечать за организацию чемпионата России среди клубов Премьер-лиги, распоряжаться коммерческими и вещательными правами", - написано в Telegram-канале РФС.
Предыдущее соглашение между РФС и РПЛ было подписано в феврале 2022 года.
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 40 очков. На второй строчке находится петербургский "Зенит", на третьей - московский "Локомотив".
Напомним, что действующим чемпионом РПЛ является "Краснодар".
Фото: РФС