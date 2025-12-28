Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России

"Мусаев. Нелегко после чемпионства поддерживать уровень и по-прежнему вести команду первой. Раньше я всегда называл Семака: он выигрывал чемпионат каждый год, что тоже непросто. Но в этом году нигде команда не выстроена так, как в "Краснодаре", – приводит слова Мусаева Sport24.
В прошлом сезоне под руководством Мусаева "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Ранее он два раза подряд был признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября и декабря.
На данный момент команда Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков в 18-ти турах. Первый матч после зимнего перерыва "быки" проведут с "Ростовом". Встреча 19-го тура РПЛ состоится 28 февраля 2026 года.
