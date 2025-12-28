"Всё-таки назову Мусаева. Он завоевал долгожданное чемпионство с "Краснодаром", и команда в текущем сезоне продолжает удерживать лидирующие позиции. Это гораздо тяжелее, нежели завоевать чемпионство", - приводит слова Граната "Советский Спорт".
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обойдя в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
По итогам 18 сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками в своем активе. Команда Сергея Семака занимает второе место и отстает от южан на один балл.
Гранат назвал лучшего тренера РПЛ в 2025 году
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат назвал лучшего тренера чемпионата России в 2025 году.
Фото: ФК "Краснодар"