Сандерленд
1 - 1 1 1
Лидс
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Тоттенхэм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
Верона
Кремонезе
0 - 2 0 2
Наполи
Болонья
0 - 0 0 0
Сассуоло
Аталанта
22:45
Интер

Агент Фассона рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с "Локомотивом"

Паулиньо Роша, агент защитника "Локомотива" Лукаса Фассона, поделился информацией о переговорах с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
"На данный момент мы ведем переговоры с "Локомотивом" о продлении контратака с Фассоном. Лукасу очень нравится в клубе. У нас были предложения от других команд, но мы уважаем «Локомотив» и ждем их ответа относительно продления контракта. Фассону очень нравится в "Локомотиве". Он хочет помогать клубу и добиваться высоких задач", - цитирует агента "СЭ".

Лукас Фассон, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в московский "Локомотив" летом 2022 года, перейдя из "Атлетико Паранаэнсе". Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с "железнодорожниками" истекает в конце июня будущего года. В нынешнем сезоне футболист провел в составе красно-зеленых 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 4 миллиона евро.

