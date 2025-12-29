С "Балтики" сняли запрет на регистрацию новичков

"29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг", - приводит слова Дьякова ТАСС.
Напомним, что запрет на калининградский клуб был наложен 13 ноября из-за задолженности, которая на тот момент имелась у "Балтики".
По итогам 18 сыгранных туров калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками. Подопечные Андрея Талалаева отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков рассказал, что с "Балтики" снят запрет на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Балтика"