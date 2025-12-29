Карпин рассказал, без чего не представляет Новый год

Он рассказал, какие фильмы смотрит 31 декабря и что предпочитает на новогоднем столе.
- Всё, что идет по телевизору в течение 31 декабря, советские фильмы, комедии. Всё это заходит, - поделился тренер.
Говоря о праздничном столе, Карпин не стал оригинальничать и назвал блюдо, без которого для многих россиян Новый год немыслим.
- Оливье, - сказал Карпин.
Отметим, что сборная России по-прежнему не участвует в официальных международных турнирах из-за санкций ФИФА и УЕФА. В 2025 году команда Валерия Карпина проводила исключительно товарищеские матчи.
Источник: "Матч ТВ"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии Нового года ответил на вопросы, не связанные с футболом, и поделился своими праздничными привычками.
Фото: ФК "Динамо"