Матчи Скрыть

Карпин рассказал, без чего не представляет Новый год

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии Нового года ответил на вопросы, не связанные с футболом, и поделился своими праздничными привычками.
Фото: ФК "Динамо"
Он рассказал, какие фильмы смотрит 31 декабря и что предпочитает на новогоднем столе.

- Всё, что идет по телевизору в течение 31 декабря, советские фильмы, комедии. Всё это заходит, - поделился тренер.

Говоря о праздничном столе, Карпин не стал оригинальничать и назвал блюдо, без которого для многих россиян Новый год немыслим.

- Оливье, - сказал Карпин.

Отметим, что сборная России по-прежнему не участвует в официальных международных турнирах из-за санкций ФИФА и УЕФА. В 2025 году команда Валерия Карпина проводила исключительно товарищеские матчи.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится