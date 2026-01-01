"Оба провели очень сильный год". Божович назвал лучших футболистов РПЛ в 2025 году

"По лучшим футболистам 2025 года в РПЛ для меня все достаточно ясно: сильнее всех в этом сезоне выглядели Глушенков и Сперцян. Они выделяются исполнением, решениями и тем, как влияют на игру своих команд. Оба провели очень сильный год", - сказал Божович.
В текущем сезоне 25-летний атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян провел в РПЛ 18 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 13 результативных передач.
26-летний фланговый нападающий "Зенита" Максим Глушенков записал на свой счет 8 забитых голов и 5 голевых передач в 16 играх чемпионата России.
Источник: Sport24
Экс-тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович выделил лучших игроков чемпионата России по итогам года.
Фото: ФК "Зенит"