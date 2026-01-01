— Были разговоры про "Лацио".
— Да, это был единственный вариант из Европы. Кажется, они предложили за меня маленькие деньги — около 8–10 миллионов евро. Продавать не захотели, и разговор был мимолетным, - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков выступал за московский "Спартак", "Локомотив", "Ахмат", "Химки", а также за ряд других российских клубов. На счету Глушакова 57 матчей в составе национальной команды России, осенью 2025 года полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры.
"Предложили около 8-10 миллионов евро". Глушаков рассказал, что мог перейти в европейский клуб
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал, мог ли он перейти в европейский клуб.
Фото: ФК "Химки"