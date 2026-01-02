"Всегда сравнивают нынешнего вратаря, который блистает, с легендой. Игорь уже наделал столько рекордов, что обогнал Яшина по внутреннему рынку. Но у Яшина есть титул лучшего футболиста Европы, это очень круто. Он прославился новаторством при игре на выходах. И в целом был харизматичной личностью", - цитирует Нигматуллина "РИА Новости Спорт".
Игорь Акинфеев провел за ЦСКА во всех турнирах 813 матчей, пропустил 732 мяча и сохранил ворота "сухими" в 336 встречах. Также на счету голкипера 111 матчей в составе национальной команды России. Акинфеев является шестикратным чемпионом России и восьмикратным обладателем Кубка страны.
Лев Яшин на протяжении всей своей карьеры выступал за московское "Динамо". Яшин является единственным голкипером в истории мирового футбола, которому вручили "Золотой мяч".
Нигматуллин сравнил Акинфеева и Яшина
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин сравнил Игоря Акинфеева со Львом Яшиным.
Фото: ПФК ЦСКА