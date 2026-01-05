"Кот в мешке": Пономарёв оценил выбор "Спартака" в пользу Карседо

По мнению ветерана, пока сложно оценить, насколько новый наставник готов к работе в условиях российского чемпионата и как быстро сможет адаптироваться к составу и реалиям РПЛ.
- Как он понимает футбол наш российский? Что он хочет? Чёрт его знает. Трудно сказать. Ведь многое зависит от исполнителей. Этот тренер, конечно, кот в мешке, - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Карседо заключил с "красно-белыми" контракт сроком на три года. Ранее специалист уже работал в структуре "Спартака", входя в тренерский штаб Унаи Эмери в 2012 году. В дальнейшем испанец возглавлял "Сарагосу" и "Пафос", а также был ассистентом главного тренера в "Севилье", "Арсенале" и "ПСЖ".
"Спартак" в этом сезоне РПЛ набрал 29 очков и идёт на шестой позиции в таблице.
Фото: Getty Images