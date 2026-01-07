"Я как-то не уверена в выборе Карседо. Мне кажется, у него нет достаточного опыта. Именно для "Спартака"? Для нашего футбола. Это тебе не Кипр", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Ранее московский "Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. До этого специалист работал в кипрском "Пафосе", а ранее был главным тренером в испанских командах, начинал тренерскую карьеру в штабе Унаи Эмери.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
"Это тебе не Кипр". Смородская - о назначении Карседо
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Пафос"