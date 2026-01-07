"Мастеровитые футболисты команды считают, что могут обыгрывать всех без особых усилий. Сейчас это уже не так. Некоторые игроки снизили требования к себе, к матчам. Конкуренция внутри команды должна подстегивать их. Некоторые футболисты "Зенита" знают, что ими интересуются другие клубы, и это мешает", - цитирует Игонина "РБ Спорт".
После 18 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. Команда Сергея Семака сыграет с калининградской "Балтикой" в четвертьфинале нижней сетки Кубка России.
По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом страны. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Игонин: некоторые игроки "Зенита" снизили требования к себе
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказался об игре петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"