Булыкин: непонятен обмен Дивеева, но ЦСКА знает больше

"Только время покажет, насколько успешен обмен Дивеева на Гонду. Немного непонятно с обменом Дивеева, но, видимо, ЦСКА знает про него больше. Если клубы делают такой обмен, значит им это нужно. "Зенит" и ЦСКА знают, на что способны эти футболисты.", - сказал Булыкин "Чемпионату".
Ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" и ЦСКА могут провести обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.
Российский футболист выступает за "армейцев" с начала июля 2019 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 19 матчей и забил 3 гола. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Дивеева по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА