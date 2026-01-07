"Наир сейчас на сборах. Он готовится к матчам второй части сезона, Лиги Европы в составе "Црвены Звезды". Это главный момент, который сейчас происходит с Наиром. Насколько правдивы слухи об интересе к Тикнизяну? Оставлю без комментариев", - сказал Клюев "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" заинтересован в трансфере игрока.
Наир Тикнизян выступает в составе "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 25 матчей и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллионов евро.
Агент Тикнизяна прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"
Агент игрока "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна Александр Клюев высказался о возможном переходе игрока в "Краснодар".
Фото: ФК "Црвена Звезда"