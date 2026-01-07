Агент Тикнизяна прокомментировал слухи об интересе "Краснодара"

Агент игрока "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна Александр Клюев высказался о возможном переходе игрока в "Краснодар".
Фото: ФК "Црвена Звезда"
"Наир сейчас на сборах. Он готовится к матчам второй части сезона, Лиги Европы в составе "Црвены Звезды". Это главный момент, который сейчас происходит с Наиром. Насколько правдивы слухи об интересе к Тикнизяну? Оставлю без комментариев", - сказал Клюев "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Краснодар" заинтересован в трансфере игрока.

Наир Тикнизян выступает в составе "Црвены Звезды" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб левый защитник провел 25 матчей и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 4,5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится