Представитель Батракова высказался об интересе к игроку

Агент игрока "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался об интересе к игроку со стороны других клубов.
Фото: ФК "Локомотив"
"Ситуация абсолютно спокойна. Леша будет готовиться ко второй части сезона в составе "Локомотива". Какой-либо заинтересованности со стороны других команд в последнее время не было", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспресс".

Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

