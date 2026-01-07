"Ситуация абсолютно спокойна. Леша будет готовиться ко второй части сезона в составе "Локомотива". Какой-либо заинтересованности со стороны других команд в последнее время не было", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспресс".
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Представитель Батракова высказался об интересе к игроку
Фото: ФК "Локомотив"