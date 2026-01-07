По словам агента Владимира Кузьмичёва, возвращение игрока к полноценным нагрузкам проходит по плану, однако говорить о полной готовности пока преждевременно.
- Говорить, что он полностью восстановился еще рано. Вадим точно поедет на сбор с "Крыльями Советов", начнет трудиться. Первое время с ограничениями. Врачи будут держать под контролем, - цитирует агента "СЭ".
В текущем сезоне РПЛ Раков, права на которого принадлежат "Локомотиву", провёл 11 матчей за "Крылья Советов", забив пять мячей и отдав две результативные передачи. В декабре футболист перенёс операцию после травмы ноги. Арендное соглашение с самарским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Агент рассказал о восстановлении нападающего "Крыльев Советов"
Представитель игрока Вадима Ракова, который на правах аренды выступает за "Крылья Советов", прокомментировал процесс восстановления футболиста после травмы.
Фото: ПФК "Крылья Советов"