Сёмин: Жерсон на клубном чемпионате мира и в "Зените" - два разных игрока

- Вне сомнений Жерсон был неубедителен в "Зените". Мы его смотрели на клубном чемпионате мира - это два совершенно разных игрока. Такое бывает, потому что всегда есть риск при приглашении звёзд на большие контракты, - передаёт слова тренера "Чемпионат".
Ранее в СМИ обсуждалась возможность расставания Жерсона с "Зенитом". В качестве вероятного продолжения карьеры для полузащитника рассматривались варианты в бразильских клубах. Отец игрока также не исключал, что бразилец хочет сменить команду перед чемпионатом мира.
Напомним, Жерсон пополнил состав петербургской команды летом 2025 года, перейдя из "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"