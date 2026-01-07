Тошич признался, что с сожалением воспринял уход Зделара из ЦСКА.
- Зделар очень большой профессионал и футболист. Не знаю, почему у него не получилось в "Зените". Жаль, что он в своё время ушёл из ЦСКА. Зделар был одним из лидеров, - цитирует серба Legalbet.
Зделар выступал за московскую команду с 2022 по 2025 год. В составе "Зенита" полузащитник провёл половину прошлого сезона. В настоящий момент хавбек находится в статусе свободного агента, а его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.
ЦСКА в этом сезоне имеет в активе 36 баллов и идёт четвёртым в таблице. На первой строчке с 40 очками располагается "Краснодар".
Тошич - о Зделаре: он был одним из лидеров ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о карьере полузащитника Саши Зделара, который ранее выступал за московский клуб и петербургский "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА