Махачкалинское "Динамо" планирует подписать воспитанника "Манчестер Юнайтед"

По словам руководителя, вариант с приглашением уроженца Дагестана выглядит привлекательным для махачкалинской команды. Гаджиев отметил, что подобный переход может пойти на пользу клубу.
- Возможно, было бы здорово, если бы Амир играл у нас. Его появление в "Динамо" было бы достаточно интересным для нашей команды. Если совет директоров одобрит, мы попробуем это осуществить. Для нас это может быть хороший вариант со всех точек зрения, - цитирует Гаджиева Sport24.
Амиру Ибрагимову 17 лет. Футболист является воспитанником системы "Манчестер Юнайтед" и выступает за юношеские команды английского клуба.
Махачкалинский клуб в этом сезоне РПЛ набрал 15 баллов и идёт на 13-й строчке в таблице.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный интерес клуба к юному футболисту системы "Манчестер Юнайтед" Амиру Ибрагимову.
