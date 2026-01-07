Мостовой объяснил, почему не спешит с лицензией Pro

Александр Мостовой рассказал о своих ближайших планах в тренерской карьере и дал понять, что пока не рассматривает получение лицензии категории Pro, необходимой для работы главным тренером в РПЛ.

Фото: ФК "Спартак"





- Отучиться на категорию Pro? Пока, честно говоря, не планировал. Мне же не 35-40 лет, а сколько людей с категорией Pro не могут найти себе команду? Так что я на этом не зацикливаюсь, - цитирует Мостового



В марте прошлого года Мостовой получил тренерскую лицензию категории A. Она даёт право работать главным тренером в клубах Первой лиги и Второй лиги, а также входить в тренерский штаб команд Премьер-лиги в качестве ассистента.



Также известно, что этой зимой Мостовой возглавит медийную команду Broke Boys на турнире "Напике", который пройдёт в формате 6 на 6 (5+1).