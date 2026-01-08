"Карседо - очень требовательный тренер. Это то, что нужно, чтобы бороться за самые высокие места, за чемпионство. "Спартак" - это одна из тех команд РПЛ, которая всегда должна бороться за первые места. Этого требуют и болельщики, и руководство. И финансовые возможности у клуба есть", - сказал Яковлев.
В минувший понедельник, 5 января, московский "Спартак" официально объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером команды. Трудовое соглашение с испанским специалистом подписано до лета 2028 года.
Напомним, после ухода 11 ноября Деяна Станковича красно-белых возглавлял Вадим Романов, ставший временно исполняющим обязанности главного тренера.
На зимнюю паузу в чемпионате "Спартак" ушел, располагаясь на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 29 очков после 18 сыгранных туров.
Источник: Sport24
Бывший футболист "Спартака" прокомментировал назначение Карседо
Павел Яковлев поделился мнением о приходе Хуана Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"