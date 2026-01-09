- Он всё ещё индивидуально сильный игрок. Его уход может стать потерей для "Зенита", но если он хочет уйти, клуб должна устроить финансовая часть, - цитирует Деменко Vprognoze.ru.
Жерсон пополнил состав "Зенита" летом 2025 года, перебравшись в Санкт-Петербург из "Фламенго". В прессе была информация, что игрок близок к переходу в клуб "Крузейро". Отмечалось, что официально о сделке может быть объявлено на этой неделе. "Зенит" выручит с продажи футболиста около 30 миллионов евро.
"Зенит" с 39 баллами в копилке идет вторым в чемпионате России. 27 февраля команда дома примет "Балтику" в рамках 19-го тура.
Деменко: уход Жерсона может стать потерей для "Зенита"
Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко высказался о возможном уходе Жерсона Сантоса из петербургского клуба на фоне разговоров об уходе игрока.
Фото: ФК "Зенит"