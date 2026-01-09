ПАОК вышел из переговоров по игроку "Зенита" - источник

Греческий клуб прекратил переговоры по трансферу словенского футболиста. По информации источника, руководство ПАОКа не устроили финансовые условия сделки. Клуб из Салоников оказался не готов удовлетворить запросы петербуржцев по сумме компенсации за игрока.
Ранее появлялась информация, что "Зенит" согласен расстаться с 26-летним защитником сборной Словении за 5 миллионов евро с учетом возможных бонусных выплат.
Дркушич стал игроком "Зенита" в 2024 году. В текущем сезоне Российской Премьер-лиги он принял участие в 17 матчах, не отметившись результативными действиями.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Зенит"