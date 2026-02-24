Агент рассказал, почему экс-форвард "Спартака" не перешел в "Сочи"

- У нас было мало времени, чтобы совершить сделку из-за другой сложной ситуации.
Информация, что трансфер Николсона в "Сочи" не состоялся из-за медицинского осмотра, не соответствует действительности, - приводит слова Портеги "СЭ".
Ранее сообщалось, что Шамар Николсон, выступающий за мексиканский клуб "Тихуана", мог перейти в "Сочи" на правах аренды с последующим правом выкупа. По информации СМИ, переход сорвался из-за проваленного медицинского осмотра футболиста.
Напомним, что ранее Николсон выступал за московский "Спартак" - в составе красно-белых нападающий провел во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 16 забитых мячей и 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 3,2 миллионов евро.