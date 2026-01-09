По информации источника, ПАОК сделал официальное предложение "Зениту" по центральному защитнику Ване Дркушичу. Сообщается, что греческий клуб предложил 3 миллиона евро, однако петербуржцев не устроил данный оффер.
26-летний игрок сборной Словении играет за "Зенит" с 2024 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2029-го. В текущем сезоне словенец провел за сине-бело-голубых 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился голевыми действиями.
Источник: "СЭ"
"Зенит" получил официальное предложение по Дркушичу - "СЭ"
Петербуржцам предложили 3 млн евро за Ваню Дркушича.
Фото: ФК "Зенит"