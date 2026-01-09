Раков - о травме: на медосмотр должен был на костылях прийти

"По динамике все хорошо. На медосмотр вообще должен был на костылях прийти, но уже без них, а значит, все заживает потихоньку. На сборы еду вместе с командой, пока буду заниматься индивидуально", - сказал Раков "Спорт-Экспресс".
Напомним, в сентябре Вадим Раков получил травму во время тренировки молодежной сборной России.
Российский футболист выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды из "Локомотива". В текущем сезоне нападающий провел за клуб 11 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Вадим Раков высказался о восстановлении после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"