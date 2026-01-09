"Правда ли, что Хуан близок к переходу в "Краснодар"? У нас никаких новостей нет. Значит ли это, что Хуан начнёт предсезонную подготовку в "Пари НН"? Если до этого времени ничего не произойдёт, то так и будет", - сказал отец "Чемпионату".
Хуан Боселли выступает в составе "Пари НН" с начала сентября 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 20 матчей и забил 10 голов. Соглашение с уругвайским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Отец Боселли ответил, близок ли игрок к переходу в "Краснодар"
Отец и агент игрока "Пари НН" Хуана Боселли рассказал, близок ли игрок к переходу в "Краснодар".
Фото: ФК "Пари НН"