Агент Конате ответил на вопрос о будущем нападающего в "Ахмате"

"Честно говоря, не знаю. Естественно, он поехал с "Ахматом" на сборы. Мохамед на данный момент игрок "Ахмата", а там жизнь покажет. На сборах будет много товарищеских игр, после них будет понятно, там решим. У Конате контракт на три года, посмотрим", - сказал Селюк.
Мохамед Конате, играющий на позиции центрфорварда, вернулся в "Ахмат" летом 2025 года и подписал с клубом трехлетний контракт. В нынешнем сезоне нападающий сборной Буркина-Фасо принял участие в 18 матчах за грозненскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами, проведя на поле суммарно 726 минут.
Источник: "Матч ТВ"
Фото: ФК "Ахмат"