"Я мало знаком с ним": Талалаев - о сравнении с Моуринью

Наставник калининградской "Балтики" дал понять, что подобные сравнения считает неуместными и не придает им большого значения.
- Не люблю таких высоких сравнений, потому что я мало знаком с ним. Его идеи? Убрать давление с команды, идти в борьбу со скамейкой противника, сделать зрелищность, чтобы зрителям был продукт, - сказал Талалаев на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года, а соглашение с калининградским клубом рассчитано до лета 2027-го.
После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ "бело-синие" располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 35 очков. В следующем туре команда сыграет в гостях с "Зенитом" - матч пройдет 27 февраля и начнется в 19:30 мск.
Фото: ФК "Балтика"