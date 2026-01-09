По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, петербургский клуб и ПАОК находятся на финальной стадии переговоров по трансферу словенского футболиста. Сообщается, что греческая сторона уже договорилась с игроком об условиях личного контракта - его зарплата должна составить около одного миллиона евро в год.
При этом между клубами пока сохраняются разногласия по сумме сделки: "Зенит" рассчитывает выручить 4 миллиона евро, тогда как ПАОК предлагает 3 миллиона. По данным источника, компромисс может быть достигнут, и сине-бело-голубые склоняются к тому, чтобы принять условия греческого клуба.
Дркушич защищает цвета "Зенита" с 2024 года.
Журналист Карпов: ПАОК договорился с Дркушичем по контракту
Защитник "Зенита" Ваня Дркушич может в ближайшее время продолжить карьеру в Греции.
Фото: ФК "Зенит"