ЦСКА проявляет интерес к вингеру "Фламенго" - источник

Вингер "Фламенго" Эвертон оказался в сфере интересов сразу двух клубов - московского ЦСКА и бразильского "Флуминенсе".

Фото: ФК "Фламенго"

Об этом сообщил журналист Вене Касагранде в социальных сетях.



По сведениям источника, активность со стороны потенциальных покупателей заставила руководство "красно-чёрных" ускорить действия по будущему игрока. Клуб уже дал понять представителям футболиста, что заинтересован в личной встрече для обсуждения возможного продления контракта.



Эвертон защищает цвета "Фламенго" с лета 2022 года. За это время 29-летний вингер провёл 168 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и оформил 24 ассиста.