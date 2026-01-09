"Ахмат" заплатит 100 млн рублей за игрока "Балтики" - источник

О грядущем трансфере сообщил инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. Сумма сделки с учетом бонусных выплат составит 100 миллионов рублей. Контракт с 23-летним футболистом будет рассчитан до лета 2029 года, а официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.
Пряхин выступает за "Балтику" с 2023 года. За этот период он провел 102 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил семь ассистов.
Действующее соглашение игрока с калининградским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в 800 тысяч евро.
