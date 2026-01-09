Червиченко высказался о необходимости усиления "Спартака"

По его словам, главные сложности "красно-белых" связаны не столько с количеством футболистов, сколько с качеством игры и взаимодействием на поле.
- Нужна более креативная середина поля. Умяров хорош как разрушитель, но надо больше креатива. Возможно, нужен нападающий побольше. Основная проблема - отсутствие налаженного взаимодействия на автомате, - цитирует Червиченко "Советский спорт".
После 18 туров РПЛ "Спартак" набрал 29 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 баллов.
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о том, в каких линиях команде необходимо усиление.
Фото: ФК "Спартак"