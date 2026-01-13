Созин поделился ожиданиями от работы Карседо в "Спартаке"

С 2023 по 2026 год Карседо тренировал кипрский "Пафос".
"Снова "Спартак" взял неизвестного тренера без больших успехов. Вспоминая, например, Абаскаля или Ваноли, не нужно забывать о Челестини. Да, это история ЦСКА, но она похожа! Челестини в России тоже особо не знали. Он тоже добивался успеха в чемпионатах послабее. Но он влюбил в себя фанатов туров за десять, а в клубе ему уже хотят дать новый контракт. Я лучше буду верить, что Карседо в "Спартаке" пойдет по пути Челестини, а не Абаскаля", — отметил Созин в беседе с "Чемпионатом".
Хуан Карлос Карседо подписал со "Спартаком" контракт сроком до 30 июня 2028 года. Он привел "Пафос" к победе в чемпионате и Кубке Кипра.
По итогам первой части сезона 2025/2026 красно-белые с 29 очками располагаются на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером "Спартака".
