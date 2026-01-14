Экс-партнёр Дивеева по ЦСКА отреагировал на его переход в "Зенит"

Одним из тех, кто прокомментировал трансфер, стал полузащитник "Акрона" Кристиян Бистрович, ранее игравший с Дивеевым в ЦСКА.
Футболист признался, что не ожидал подобного развития событий.
- Удивился трансферу Дивеева в "Зенит", потому что не было никаких слухов об этом. Но вы всё знаете - это футбол, в котором всё возможно. Думаю, он сам знает, что лучше для него и его карьеры, - цитирует Бистровича "Чемпионат".
Обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду был официально подтверждён 11 января. В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провёл 16 матчей и забил два мяча, а цвета ЦСКА он защищал с 2019 года.
Фото: ПФК ЦСКА