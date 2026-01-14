По его мнению, уровень зарплаты испанского тренера в московском клубе может существенно превышать рыночные ориентиры и вызывает вопросы с точки зрения статуса наставника.
- Я верю, что там есть 1,8 млн евро. Может быть, 2,5 там с бонусами, легко может быть. Когда тренеру "Пафоса" с зарплатой в 500 тысяч в год дают зарплату в 1,8, что он может сделать в четыре раза лучше? В "Спартаке" может и должна быть такая зарплата, но тренер по статусу должен быть другой, - заявил Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат".
Специалист возглавил "Спартак" в январе текущего года, перебравшись в Москву с Кипра, где он работал главным тренером "Пафоса".
После первой части сезона красно-белые располагаются на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 29 очков после 18 туров.
Агент Гурцкая назвал зарплату нового главного тренера "Спартака"
Футбольный агент Тимур Гурцкая дал оценку условиям контракта главного тренера "Спартака" Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"